سيارة مسرعة تنهي حياة طفلة وتصيب والدتها بالحوامدية

لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها بينما أصيبت والدتها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهما بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بطفلة ووالدتها نتج عن الحادث مصرع الاول وإصابة الثانية جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابة الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.