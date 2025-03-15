فلسطين.. سماع دوي انفجار ضخم هز محافظة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بتصاعد أعمدة الدخان من مخيم نور شمس، عقب دوي انفجار ضخم هز محافظة طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار اتجاه سيارة إسعاف أثناء إخلائها حالة مرضية من مخيم "نور شمس".

كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برضوض واختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الريحية جنوب الخليل. وفتشت قوات الاحتلال منازل لعائلة الطوباسي، واعتدت على المواطنين بالضرب.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بين منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين مساء الجمعة، بعد مطاردة مركبة في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.