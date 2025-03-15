ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يوسّط اتفاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة السورية الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي يلعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا خلف الكواليس في سوريا، حيث يسهم في التوسط لاتفاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة الجديدة في سوريا .

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن هذه التحركات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع العودة إلى الحرب الأهلية، الأمر الذي قد يعرقل الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين أن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا شكل ضغطًا على قوات سوريا الديمقراطية، مما دفعها إلى البحث عن اتفاق مع دمشق.

الجيش الأمريكي وول ستريت جورنال مسلحين حكومة سوريا الجديدة