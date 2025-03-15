وزير الرياضة يرد على الاتهامات بعد أزمة لقاء القمة

نشر المستشار مرتضى منصور صورة تجمعه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك عندما كان يعمل في نادي الزمالك، وعلق عليها بتعليق: «اها يا زمن.»

جاء هذا بعد الأحداث التي تمر بها كرة القدم المصرية بعد أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي وانسحاب الأهلي.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هذه الصورة اعتز بها في تاريخي العملي والرياضي.. والذي اعتز به كثيرا وبعد عودتي من بعثة الدكتوراه بكندا جامعة أوتاوا توليت منصب مدير العلاقات العامة والتسويق بنادي الزمالك، وكنت قبل سفري رئيسًا لجهاز الكاراتيه بالنادي وقبل التحاقي لاعبا بنادي الزمالك لعبت لمدة عام أيضًا بالنادي الأهلي، وتدربت بنادي الزمالك تحت قيادة الكابتن عاطف أباظة وفي النادي الأهلي تحت قيادة المستشار زكريا عبد العزيز كابتن منتخب مصر والذي تولى لاحقا منصب النائب العام».

وأضاف: «وقصة تلك الصورة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في فترة رئاسة الدكتور كمال درويش أستاذي ربنا يديلوا الصحة والنائب كان المستشار مرتضى منصور. وطبيعي كمنظم لهذا الحدث أكون وبكل اعتزاز في هذا المكان وسعيد بكفاحي وبناء ذاتي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى لخدمة الوطن .. أما حكاية أرض السويس. أحد ما امتلكه. مع أسرتي. من قبل تولي الوزارة وأكيد كل من يعمل سواء بالجامعة كأستاذ أو بالعمل الوزاري يكون هذا في التقارير عن الممتلكات… وكل الشكر والتقدير. لكل من يهتم. بتاريخي الذي أحمد المولى عز وجل عليه. ودائما ما افتخر به ولعائلتي».

واختتم حديثه: «وشكرا على إبراز ذلك عبر بعض الصفحات والشفافية تقتضي دومًا ذلك. وبخاصة وبطبيعة العمل ولمواجهة بعض الأزمات يمكن أن يكون ذلك مكررًا ولكن الشفافية والصدق أقصر الطرق .. التحية والتقدير».