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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق النار اتجاه سيارة إسعاف في مخيم نور شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار اتجاه سيارة إسعاف أثناء إخلائها حالة مرضية من مخيم "نور شمس".

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن هناك انفجارات ضخمة تسمع في أرجاء مدينة طولكرم ناجمة عن نسف منازل الأهالي داخل مخيم نور شمس.

وأطلقت آليات الاحتلال قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برضوض واختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الريحية جنوب الخليل. وفتشت قوات الاحتلال منازل لعائلة الطوباسي، واعتدت على المواطنين بالضرب.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بين منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين مساء الجمعة، بعد مطاردة مركبة في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

قوات الاحتلال إطلاق نار مخيم نور شمس سيارة إسعاف