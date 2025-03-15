اليوم.. بيراميدز يسعى لتخطي إنبي في حملة الدفاع عن لقب كأس مصر

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس مصر.

ويبحث بيراميدز حامل اللقب، بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تخطي عقبة الفريق البترولي واستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع المصري بالدوري.

ويتسلح الفريق السماوي بكتيبة النجوم، وعلى رأسهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي ومصطفى فتحي لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل يتطلع فريق إنبي بقيادة مدربه الجديد حمزة الجمل لتحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب رغم معاناة الفريق البترولي في الدوري المصري هذا الموسم وصراعه من أجل النجاة من الهبوط.

قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي