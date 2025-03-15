أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت 15-3-2025

السبت 15/مارس/2025 - 07:11 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، 15 مارس، تباينًا في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 4806 جنيه وسعر شراء 4783 جنيه. أما عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4405 جنيه وسعر الشراء 4384 جنيه.

وبالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد وصل سعر البيع إلى 4205 جنيه وسعر الشراء 4185 جنيه. كما سجل الذهب عيار 18 سعر بيع 3604 جنيه وسعر شراء 3587 جنيه.

أما العيارات الأقل من حيث السعر، فقد سجل الذهب عيار 14 سعر بيع 2803 جنيه وسعر شراء 2790 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 سعر بيع 2403 جنيه وسعر شراء 2391 جنيه.

وبالنسبة للأوزان الكبيرة، بلغ سعر الأونصة الذهبية 149،475 جنيه للبيع و148،764 جنيه للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 33،640 جنيه للبيع و33،480 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار، فقد وصلت إلى 2986.87 دولار.