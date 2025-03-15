أكسيوس: آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن

أفاد موقع "أكسيوس" أن آدم بوهلر سحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن.

وأضاف الموقع أن آدم بوهلر قاد مفاوضات غير مسبوقة مع حركة حماس نيابةً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن هذه الخطوة كانت مخططًا لها منذ أسبوعين، بهدف تعيين بوهلر في منصب جديد يتمتع بصلاحيات أوسع، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، عقد بوهلر اجتماعين في الدوحة مع كبار مسؤولي حماس للتفاوض بشأن إطلاق سراح رهائن أمريكيين محتجزين في غزة.

وأثارت هذه المحادثات استياءً شديدًا داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما أدى إلى مكالمة غاضبة بين مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في إدارة ترامب.