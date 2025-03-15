«الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين إثر تصادم أتوبيس بجرار زراعي بدشنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين جراء حادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا مع جرار زراعي علي طريق (دشنا - قنا) الزراعي.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات إلى مستشفى قنا العام.

حيث تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الحالات إلى مستشفى قنا العام.

حيث توجه وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى مستشفى قنا العام، لمتابعة وصول الحالات ودخولهم غرف الكشف والمتابعة، كما اطمئن على جميع الحالات المصابة، موجهًا بتقديم الدعم الطبي الكامل للحالات بالمستشفى، مشيرًا إلي أن الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية الكاملة لحين تعافيهم وخروجهم من المستشفى.

وقد حصلت «البوابة نيوز» على أسماء جميع حالات الوفاة والمصابين كالتالي: مصرع كلا من عزت سنوسي، ومحمد سيد حنفي، وإصابة حسين عبدالمجيد أحمد 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رأفت عبد العاطي محمد 39 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف أبوالوفا رمضان 46 عاما، كسور متعددة بالجسم، محمد عبداللاه عبد الباقي محفوظ 46 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبدالحميد أحمد 46 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود أبوالفتوح محمد، 36 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود محمد 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالسلام محمود محمد، 43 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفه محمد ثروت، 25 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، مدحت محمد أحمد، 40 عاما، جرح بزاوية الفم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: علاء الدين فتحى محمد 23 عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، حسين محمد عبدالكريم، 35 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أحمد عفت فريج 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عادل هبيل وهيب 40 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى، إصابة على مسعود على 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هانى عطاالله مهنا 40 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أبانوب زهير تكسيس 45 عاما، اشتباه كسر بالفك واشتباه كسر بالحوض، ومحمود طاهر شعبان، 35 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين والمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.