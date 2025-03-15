فلسطين.. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي بلدة عبسان الكبيرة جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برضوض واختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الريحية جنوب الخليل. وفتشت قوات الاحتلال منازل لعائلة الطوباسي، واعتدت على المواطنين بالضرب.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بين منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين مساء أمس الجمعة، بعد مطاردة مركبة في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.