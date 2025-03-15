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السبت 15 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير المصري بالمغرب يستضيف مأدبة إفطار بحضور ممثلي الجالية المصرية

السفير المصري بالمغرب
السفير المصري بالمغرب يستضيف مأدبة إفطار بحضور ممثلي الجالية
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استضاف السفير المصري بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، مأدبة إفطار بمقر إقامته، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الجالية المصرية.

وشارك في المأدبة كل من: حسنين إسلام رئيس مجلس الجالية المصرية، ونائبه طارق طايل، بالإضافة إلى الدكتور محمد جاد، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأحمد عبد الخالق مستشار الاتحاد، إلى جانب نخبة من المصريين المقيمين في المغرب والعاملين في المنظمات الدولية والشركات الكبرى، فضلًا عن أعضاء السلك الدبلوماسي.

وخلال اللقاء، تحدث السفير أحمد نهاد عن نشاطه المكثف خلال الفترة الماضية، معبرًا عن اعتزازه بالجالية المصرية، وناقلًا تحياته وتقديره لجميع المصريين المقيمين في المغرب.

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حسنين إسلام رئيس مجلس الجالية المصرية الاتحاد العام للمصريين بالخارج المصريين المقيمين في المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف السفير المصري بالمغرب