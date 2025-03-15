السفير المصري بالمغرب يستضيف مأدبة إفطار بحضور ممثلي الجالية المصرية

استضاف السفير المصري بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، مأدبة إفطار بمقر إقامته، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الجالية المصرية.

وشارك في المأدبة كل من: حسنين إسلام رئيس مجلس الجالية المصرية، ونائبه طارق طايل، بالإضافة إلى الدكتور محمد جاد، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأحمد عبد الخالق مستشار الاتحاد، إلى جانب نخبة من المصريين المقيمين في المغرب والعاملين في المنظمات الدولية والشركات الكبرى، فضلًا عن أعضاء السلك الدبلوماسي.

وخلال اللقاء، تحدث السفير أحمد نهاد عن نشاطه المكثف خلال الفترة الماضية، معبرًا عن اعتزازه بالجالية المصرية، وناقلًا تحياته وتقديره لجميع المصريين المقيمين في المغرب.

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