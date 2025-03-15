اليوم.. انطلاق عيادة متنقلة لقياس الضغط والسكر العشوائي أمام مستشفى إسنا

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تشغيل عيادة متنقلة يتم من خلالها متابعة السكر والضغط عن طريق قياس الضغط والسكر العشوائي ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية بالإضافة إلي التوعية اللازمة للمواطنين من مرض الضغط والسكري خلال فترة الصيام.

وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن تتواجد العيادة المتنقلة، اليوم السبت الموافق ١٥ مارس الجاري أمام مستشفي إسنا القديم من الساعة ١٢ ظهرا حتى ١٠ مساء، وتتواجد يوم الأحد الموافق ١٦ مارس الجاري في ساحة مسجد سيدي أبوالحجاج من الساعة ١٢ ظهرا حتي الساعة ٥ مساء ومن الساعة ٧ مساء حتي الساعة ١٠ مساء، وتختتم أعمالها يوم الاثنين الموافق ١٧ مارس الجاري من أمام مستشفى الكرنك من الساعة ١٢ ظهرا حتي الساعة ٥ مساء.

الرعاية الصحية بالأقصر تطلق عيادة متنقلة لقياس الضغط والسكر العشوائي

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، قد أطلقت أعمال تشغيل عيادة متنقلة يتم من خلالها متابعة السكر والضغط عن طريق قياس الضغط والسكر العشوائي ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، أمس الجمعة الموافق ١٤ مارس، حيث تواجدت العيادة المتنقلة في ساحة الشيخ الطيب بالقرنة من الساعة ١٠ صباحا حتي الساعة ١٠ مساء، وتستمر أعمالها حتى يوم الإثنين ١٧ مارس الجاري.