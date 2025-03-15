بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشارك في حفل إفطار مشروع «ابنتي الغالية»

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه مشروع ابنتي الغالية التابع لمؤسسة كوبتك اورفانر، حيث يعد هذا الإفطار ضمن 12 حفلة إفطار جماعي في القرى والمدن التي يعمل بها مشروع ابنتي الغالية بمحافظتي الأقصر وقنا.

مشروع ابنتي الغالية

وعقب الإفطار، نقل نائب محافظ الأقصر تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الإقليم إلى الفتيات الصغيرات عضوات المشروع، كما استمع لهن وهن يشرحن كيف يعمل مشروع ابنتي الغالية بالجمعيات الشريكة، حيث تضم كل جمعية عدد 100 فتاة منهن 50 بالمرحلة الجامعية و50 بالمرحلة الابتدائية، وتقوم الأخت الكبرى بالمرحلة الجامعية بمرافقة الأخت الصغرى في المرحلة الابتدائية من مذاكرة الدروس وأوقات اللعب والحياة الاجتماعية، وتفاعل نائب محافظ الأقصر معهن بكل حب، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الفتيات المشاركات.

حضر حفل الإفطار، كلًا من: حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة بالأقصر، وفريق عمل مشروع ابنتي الغالية وبعض من الأخوات الكبار والصغار.

محاور مشروع ابنتي الغالية

يذكر أن مشروع ابنتي الغالية يعمل على أربعة محاور رئيسية، وهى محور التعليم ويهدف لرفع وعي التحصيل الدراسي للأخت الصغرى، وكذلك رفع وعى الفتيات بأهمية التعليم كمفتاح للتمكين، والمحور الثاني هو البناء النفسي والوجداني وهو تعليم الأخت الصغرى والكبرى بما وهبها الله من صفات ومواهب وكيف تستثمرها من خلال حبها لنفسها وذلك بالتدريب على القبول الواعى للذات وكذلك الثقة بالنفس والقدرة على إدارة المشاعر وحب الآخرين وخدمتهم من خلال تكوين العلاقات الصحية والابتعاد عن العلاقات السامة في حياتها، أما المحور الثالث فهو التعايش السلمي وقبول الآخر لتتغلب الفتيات على التعصب الطائفي ويشكلن علاقات إيجابية مع "الآخر"؛ أما المحور الأخير فهو التطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية من خلال تمكين الفتيات من القيادة والمشاركة المدنية الفعالة بالإضافة إلى تدريبهن على تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعالج القضايا والاحتياجات المحلية، حيث تعد المبادرات المجتمعية الجزء التطبيقى لما حدث على مدى العامين الماضيين.

يذكر أن مؤسسة كوبتك أورفانز وهي منظمة غير حكومية صادر لها تصريح رقم 92 بتاريخ 14/2/2013 بممارسة نشاط الجمعيات طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات، قامت بتأسيسها المهندسة نرمين دوس وهي سيدة مصرية أمريكية من أصل صعيدي، ورسالتها هي إطلاق العَنان للإمكانات التي منحها الله للأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحن أفراد منتجين في مجتمعهم المحلى.

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حفل إفطار مشروع ابنتي الغالية (3)

حفل إفطار مشروع ابنتي الغالية (5)