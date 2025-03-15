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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بريطانيا: بوتين غير جاد بشأن السلام في أوكرانيا

كير ستارمر
كير ستارمر
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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير جاد بشأن السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

بينما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تكون مستعدة لعقد صفقة سلام مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال" قائلًا: "أجرينا محادثات بناءة ومثمرة للغاية مع الرئيس بوتين أمس الخميس".

وأضاف: "في الوقت الحالي، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون تمامًا من قبل الجيش الروسي ويواجهون وضعًا بالغ الخطورة. لقد ناشدت الرئيس بوتين بقوة للعمل على إنقاذ أرواحهم."

وأشار إلى خطورة الموقف قائلًا: "ما يحدث قد يتحول إلى مجزرة مروعة لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

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