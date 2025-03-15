الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية أعضائه، لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت يمدد تمويل الحكومة لمدة ستة أشهر، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي الذي كان من الممكن أن يؤثر على الخدمات الفيدرالية والموظفين الحكوميين.

تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي تجاوز عقبة إجرائية رئيسية خلال التصويت على مشروع قانون التمويل المؤقت، حيث حصل على 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 38 معارضًا، متجاوزًا حاجز التعطيل البرلماني الذي يتطلب 60 صوتًا.

وخلال التصويت انضم 10 ديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين باستثناء عضو واحد لدعم المشروع.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصويت حزبي، مما جعل تصويت الشيوخ خطوة حاسمة في تجنب الإغلاق الحكومي.