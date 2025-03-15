ترامب: روسيا قد تعقد صفقة معنا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تكون مستعدة لعقد صفقة سلام مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال" قائلًا: "أجرينا محادثات بناءة ومثمرة للغاية مع الرئيس بوتين أمس الخميس".

وأضاف: "في الوقت الحالي، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون تمامًا من قبل الجيش الروسي ويواجهون وضعًا بالغ الخطورة. لقد ناشدت الرئيس بوتين بقوة للعمل على إنقاذ أرواحهم."

وأشار إلى خطورة الموقف قائلًا: "ما يحدث قد يتحول إلى مجزرة مروعة لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأمس الجمعة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة كورسك إلى الاستسلام، وذلك بعد مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين.

وقال بوتين في تصريحات له: "نحن نقدر دعوة الرئيس ترامب"، مشددًا على أن "إلقاء القوات الأوكرانية لأسلحتها والاستسلام سيضمن لهم الحياة والمعاملة الكريمة". كما حث قادة أوكرانيا على إصدار أوامر لقواتهم بالاستسلام.

جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، عن محادثات وصفها بـ"الجيدة والمثمرة" مع بوتين، في إشارة إلى جهود دبلوماسية محتملة لحل النزاع في أوكرانيا.