جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة

السبت 15/مارس/2025 - 12:23 ص

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، أن مصر تمتلك الأدوات الفاعلة للتعامل مع الأوضاع في غزة.

وأضاف بولتون في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطط المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة مع بقاء سكانها تتطلب تحضيرًا دقيقًا. كما شدد على أن الحل النهائي يجب أن يتضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، أن تحقيق استقرار دائم في غزة لن يكون ممكنًا في فترة قصيرة، بل يتطلب تنسيقًا دوليًا ومعالجة الأسباب الجذرية للتوترات في المنطقة.