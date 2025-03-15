الكرة النسائية| زد يكتسح المعادي واليخت بثلاثية نظيفة

فاز فريق الكرة النسائية بنادي زد بقيادة محمود خلف المدير الفني على نظيره المعادي والخياري المباراة التي جمعتهم، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث نجح في إحراز ثلاثة أهداف نظيفة في شباك منافسه دون تلاقي أي أهداف في شباكه، لتضاف بذلك ثلاث نقاط جديدة في رصيده بترتيب جدول الدوري، ويصبح ٣٢ نقطة.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، 5 مباريات قوية ضمن منافسات دوري الكرة النسائية.

وتتنافس الفرق المتصدرة لجدول الدوري لحسم لقب بطل الدوري للدوري الجاري خلال الجولة الثالثة، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر الحالي للدوري.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتضمنت الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما يلتقي زد وفريق المعادي واليخت على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس الزمالك مع نظيره مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات.

كما يواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز على ملاعب فرعي الدفاع الجوي، وأخيرا يلتقي مسار بنظيره البنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم.