فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن آليات الاحتلال أطلقت قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برضوض واختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الريحية جنوب الخليل. وفتشت قوات الاحتلال منازل لعائلة الطوباسي، واعتدت على المواطنين بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بين منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين مساء اليوم الجمعة، بعد مطاردة مركبة في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.