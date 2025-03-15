اقرأ غدًا في «البوابة».. تأملات وأفكار.. ذكريات رمضانية ولقاءات حول الحاضر والمستقبل وقضايا مهمة لتقدم المجتمع

السبت 15/مارس/2025 - 12:14 ص

تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 15 مارس 2025:

تأملات وأفكار.. ذكريات رمضانية ولقاءات حول الحاضر والمستقبل وقضايا مهمة لتقدم المجتمع

رحلة مع الشهر الفضيل وتقاليد موروثة فى أرض الفيروز من صمت الرمال فى الديوان إلى هدوء الشواطئ

«الذواقة» من أبرز مظاهر التكافل فى مطروح.. وأهل سيوة يرددون عبارات كثيرة من اللغة الأمازيغية ترحيبا بالشهر الفضيل

أهالى الأقصر يسترجعون ذكرياتهم مع الفانوس «أبو شمعة..» وإسنا ما زالت تحتفل بقدوم رمضان بـ «طلعة المحمل»

محمد الضوينى وكيل الأزهر: نساهم بدور محورى فى صياغة قانون الأسرة.. وأطلقنا مبادرة «لم الشمل» لمواجهة تزايد حالات الطلاق

نصار عبدالله أستاذ الفلسفة السياسية: تطور الأمم مرهون بتقدمها فى مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية وليست التكنولوجية فقط

هدى درويش أستاذة علم مقارنة الأديان: الحوار بين الأديان ضرورة لمواجهة التطرف.. والغرب يعتمد على مصادر سطحية لفهم الإسلام