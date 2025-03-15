ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. تأملات وأفكار.. ذكريات رمضانية ولقاءات حول الحاضر والمستقبل وقضايا مهمة لتقدم المجتمع

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 15 مارس 2025:

تأملات وأفكار.. ذكريات رمضانية ولقاءات حول الحاضر والمستقبل وقضايا مهمة لتقدم المجتمع

رحلة مع الشهر الفضيل وتقاليد موروثة فى أرض الفيروز من صمت الرمال فى الديوان إلى هدوء الشواطئ

«الذواقة» من أبرز مظاهر التكافل فى مطروح.. وأهل سيوة يرددون عبارات كثيرة من اللغة الأمازيغية ترحيبا بالشهر الفضيل

أهالى الأقصر يسترجعون ذكرياتهم مع الفانوس «أبو شمعة..» وإسنا ما زالت تحتفل بقدوم رمضان بـ «طلعة المحمل»

محمد الضوينى وكيل الأزهر: نساهم بدور محورى فى صياغة قانون الأسرة.. وأطلقنا مبادرة «لم الشمل» لمواجهة تزايد حالات الطلاق

نصار عبدالله أستاذ الفلسفة السياسية: تطور الأمم مرهون بتقدمها فى مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية وليست التكنولوجية فقط

هدى درويش أستاذة علم مقارنة الأديان: الحوار بين الأديان ضرورة لمواجهة التطرف.. والغرب يعتمد على مصادر سطحية لفهم الإسلام

العدد
البوابة ذكريات رمضانية