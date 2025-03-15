الزمالك ينجح في الفوز على مودرن بثلاثية بدوري الكرة النسائية

استطاع فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك تحقيق فوزًا ثمينًا رغم قوة المباراة التي خاضها أمام نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الكرة النسائية “حسم اللقب ”.

حيث فاز فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالحه، على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات.

وقد أحرز أهداف الزمالك “سليمزي واكو” فيما أحرز أهداف مودرن سبورت هيام عبد الحفيظ وصامويل.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، 5 مباريات قوية ضمن منافسات دوري الكرة النسائية.

وتتنافس الفرق المتصدرة لجدول الدوري لحسم لقب بطل الدوري للدوري الجاري خلال الجولة الثالثة، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر الحالي للدوري.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتضمنت الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما يلتقي زد وفريق المعادي واليخت على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس الزمالك مع نظيره مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات.

كما يواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز على ملاعب فرعي الدفاع الجوي، وأخيرا يلتقي مسار بنظيره البنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم.