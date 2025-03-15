الأهلي يتعادل إيجابيًا مع وادي دجلة بدوري الكرة النسائية

في مباراة قوية جمعت بين فريقي الكرة النسائية لأندية الأهلي ووادي دجلة، سيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

حيث حاول كلا الفريقين في مباراة قوية السيطرة على الكرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليحاول الفريق الأحمر السيطرة على المباراة والنجاح في إحراز الهدف الأول بأقدام اللاعبة نادين غازي لتقوم بعدها اللاعبة نهى الصلح بالسيطرة على الكرة وتسديد هدف قوي في شباك الأهلي.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لصالح كل فريق ويفشل الفريقان في خطف الثلاث نقاط كاملة في مباراة حسم اللقب.

وكان قد دخل الأهلي بتشكيل على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.