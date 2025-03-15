أمام أنظار محمد عبد المنعم.. أوكسير يفرض التعادل على نيس بالدوري الفرنسي

سقط فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، مساء الجمعة، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه أوكسير، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ريفييرا، في افتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح نيس التسجيل عن طريق إيفان جيساند في الدقيقة 38 ليمنح فريقه التقدم حتى الدقيقة 81، التي شهدت طرد زميل محمد عبد المنعم، ملفين بارد.

مباراة نيس ضد أوكسير

وفي الوقت الذي كان فيه نيس يقترب من تحقيق الفوز، نجح أوكسير في تسجيل هدف التعادل القاتل عن طريق اللاعب فلوريان أيي في الدقيقة 90+4، ليحرم نيس من حصد النقاط الثلاثة.

شهدت مباراة نيس ضد أوكسير، غياب محمد عبد المنعم عن التشكيل الأساسي للنسور، حيث جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، ليشاهد تعادل فريقه من دكة الاحتياط.

محمد عبد المنعم يستمر في الجلوس احتياطيًا

بذلك، شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي، ولعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

بتلك النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما وصل رصيد أوكسير إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.