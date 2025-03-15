مسار يخطف ثلاث نقاط جديدة من البنك بدوري الكرة النسائية

نجح فريق مسار فيخطف ثلاث نقاط جديدة خلال المباراة التي جمعته أمس الجمعة، مع نظيره البنك الأهلي وذلك على ملعب رأيت تو دريم.

حيث فاز فريق الكرة النسائية لمسار بنتيجة ٤ أهداف نظيفة على حساب البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ليصل بذلك رصيد مسار ٥٥ نقطة فيما استقر البنك الأهلي برصيد ٣٢ نقطة.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، 5 مباريات قوية ضمن منافسات دوري الكرة النسائية.

وتتنافس الفرق المتصدرة لجدول الدوري لحسم لقب بطل الدوري للدوري الجاري خلال الجولة الثالثة، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر الحالي للدوري.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتضمنت الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره وادي دجلة على ملعب الاهلي بالتجمع، فيما يلتقي زد وفريق المعادي واليخت على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس الزمالك مع نظيره مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات.

كما يواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز على ملاعب فرعي الدفاع الجوي، وأخيرا يلتقي مسار بنظيره البنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم.