محافظ الدقهلية يقرر صرف 25 ألف جنيه لأسرة ضحية حادث حريق محل الكنافة

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بصرف مبلغ 25 ألف جنيه لأسرة المتوفي ضحية حريق محل لصناعة الكنافة والقطائف بمدينة المنصورة والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ووجه محافظ الدقهلية للتضامن الاجتماعي بالانتقال إلى أسرة الفقيد وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كلف مرزوق بصرف المساعدات المادية المقررة لأسرته، وكان المحافظ قد قرر صرف مساعدات مالية عاجلة أمس لأسر المصابين.

كما وجه المحافظ بصرف 10 آلاف جنية لكل مصاب وتوفير الدعم الطبي لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وقدم محافظ الدقهلية التعازي والمواساة لأسرة المرحوم، الذي توفى اليوم، وأكد على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرته، وتوفير جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي للأسرة.

وكان محافظ الدقهلية قد تابع بنفسه طوال يوم أمس ومنذ وقوع حادث الحريق، ورافق المصابين إلى مستشفى الطوارئ ومنها إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة، ومازال يتابع حالات الإصابة حتى مثولهم للشفاء.

يذكر أن من بين المصابين حالتين جرى خروجهم أمس من مستشفى الطوارئ لتماثلهم للشفاء، وحالة تم خروجها بناءا على رغبتها، وحالة واحدة غير مستقرة، وباقي 12 من المصابين بحالة ما بين بسيطة ومتوسطة وسيتم خروجهم خلال يومين إلى أسبوع على الأكثر بعد الاطمئنان عليهم.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا نشوب حريق بمحل مخبوزات لصناعة الكنافة والقطايف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني الاتوبيس القديم في المنصورة ووجود عدة مصابين.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى ش فيمكان البلاغ وجري السيطرة علي النيران التي التهمت محتويات المحل وماكينات صنع الكنافة والقطائف وذلك قبل امتداد النيران الي باقي المحلات المجاورة.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بمحل "الصاوي" وإصابة 17 شخصا وهم كلا من: "سيف محمد 12 سنة، ودنا شريف 8 سنوات، وديما شريف 11 سنة، هبة علي 35 سنة، ليد عبد الخالق 47 سنة، ومحمد أحمد 36 سنة، عبد الحميد محمد 25 سنة، حمادة إبراهيم 22 سنة، أميمة محمد 59 سنة، فوزية فتحي 61 سنة، محمد عبد الرازق ٤٧ سنة، أحمد سعد 47 سنة، محمد طاهر 38 سنة، سالي صبحي 35 سنة، صفية محمد 9 سنوات، وفتحي علي 21 سنة".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.