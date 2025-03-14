بمشاركة أحمد حجازي.. نيوم يتعثر أمام الجبلين في دوري «يلو»

تعثر فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، أمام ضيفه الجبلين بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

شهدت مباراة نيوم ضد الجبلين مشاركة أحمد حجازي أساسيًا مع فريقه، بعدما غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام أحد.

مباراة نيوم ضد الجبلين

انتهى الشوط الأول من مباراة نيوم ضد الجبلين بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح خليل العبسي التسجيل في الشوط الثاني، ويضع الضيوف في المقدمة منذ الدقيقة 53.

وخطف كارلوس جونيور هدف التعادل لرفاق حجازي في الوقت القاتل من اللقاء، حيث أحرز الهدف بكرة رأسية في الدقيقة 90.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 15 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، استمر نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 57 نقطة، بينما وصل رصيد الجبلين إلى 40 نقطة في المركز السادس.