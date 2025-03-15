يحملون المواكب ويطوفون الشوارع| أهالي الأقصر يحتفلون بـ«دورة رمضان».. صور

تشتهر محافظة الأقصر بعدة طقوس خاصة بشهر رمضان المبارك، وفي تقليد متوارث وطقس خاص من عشرات السنين، يحتفل أهالي الأقصر، وخاصة بمدينة إسنا بقدوم شهر رمضان المبارك بانطلاق موكب الدورة، أو طلعة المحمل فى عادة سنوية يتم فيها جمع الأموال من كل منزل، ثم يتم استئجار سيارة كبيرة ومكبرات صوتية حيث تخرج فيها السيارات والمواكب وعربات الأهالى لتجوب أنحاء المدينة احتفالًا وابتهاجًا بقدوم الشهر الكريم، ويتم خلالها توزيع الهدايا والحلوى والألعاب والفاكهة على أطفال وشباب المدينة.

دورة رمضان

ويقول إبراهيم خليل، أحد الأهالي، أن الدورة تعد أهم تراث مصري فرعوني ارتبط بالعادات الإسلامية مثل الموالد، أو إعلان رمضان والتي يشارك فيها الأطفال والشباب والرجال بالرقص والأغاني، موضحًا أن "الدورة" تطورت بتطور المجتمع، وكان يستخدم فيها قديمًا "العربة الكارو" التي يستقلها الأطفال، ويبدأ صاحب الكارو في إنشاد الأغاني الدينية فرحا ببدء صيام رمضان، ثم تطورت إلى استخدام الألعاب النارية والعصي والسماعات وتحولت من الإنشاد الديني، إلى الأغاني النوبية.

أهالي إسنا لازالوا يحتفلون بقدوم رمضان بـ"طلعة المحمل"

وأضاف إبراهيم أنه يتم تنظيم "الدورة" بمظهر كرنفالي، وتجوب مختلف الشوارع والميادين، والأناشيد والأغاني الرمضانية المميزة، حيث كانت نقطة التحرك من أمام مركز شرطة إسنا ثم شارع أحمد عرابي وشارع النزهة والسيدة زينب والزهراء، ومنطقة الخضرى مرورا بمنطقة المحكمة ودويح والمكسر وشارع مرشح المياه، وشارع البحث الجنائى بشارع البحر، وأخيرا أمام مجلس مدينة إسنا، ويشارك فى الدورة كل فئات أهالى إسنا من المواطنين بالخيول والجمال، كما خرج التجار للخضروات والفاكهة بسياراتهم، كما يرفع الأهالي أعلام مصر وفلسطين ومصر وبمشاركة وتأمين مكثفة من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية، وذلك فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين.

فيما استرجع حسين محمود من أهالي إسنا، ذكرياته مع الدورة، أنها تخرج في إسنا قبل مولد النبي وقبل رمضان، كانت عبارة عن احتفال أو مهرجان بيتعمل في إسنا، بيتجمع فيه كل أصحاب المهن المختلفة من جزارين، وحدادين، ونجارين، وأصحاب محلات السياحة، وبائعين الخضر والفواكه، وأصحاب عربات الكارو، والحنطور، وكان الأمن يشارك فى هذ الاحتفال، حيث كان يتقدم الموكب على خيول وأحصنة فى منظر جميل ومنظم، وكان أصحاب كل مهنة يرقصون ويغنون الأغاني الخاصة بهم وبتجارتهم فى حفل استعراضي مبهر وجميل، هذا بالاضافة الى مشاركة الطرق الصوفية فى هذا الحفل وكان لهم زيهم المميز الخاص بهم، وكان هذا الموكب يجوب كل شوارع إسنا الرئيسية، وكان مدفع رمضان شيء أساسي في هذا الموكب المهيب وسط فرحة عارمة من الأطفال والشباب الذى كان ينتظره أهل إسنا من السنة للسنة، مشيرًا إلى أنها توقفت عدة سنوات ولكنها عادت من جديد خاصة أنها فلكلور إسناوى جميل ومن الأشياء التراثية التى كانت تميز مدينة إسنا.

وأشار مسئول بمركز دراسات الصعيد: أن اسم الدورة من الدوران في الشوارع لجذب الناس للمشاركة في الاحتفالات، موضحًا أن "الدورة" تعد عادة فرعونية تعود إلى عصر الفراعنة فيما يعرف بـ "عيد الأوبت"؛ ويحمل فيه تمثال آمون، وخنسو، ويشقون الطرق وهم يحملون التماثيل فوق أكتافهم من معبد الكرنك مرورا بطريق الكباش وانتهاء بمعبد الأقصر، مشيرًا إلى أن هذه العادة ازدهرت من جديد في العصر الفاطمي للاحتفال بالمناسبات الفاطمية، وأصبحت من التراث الخاص بالمولد لدى أهالي الأقصر، والتي تعد وسيلة للدعوة للدين الإسلامي، والإعلان عن المواسم الدينية المتنوعة.

DSC_6868 (Medium)

DSC_6871 (Medium)

DSC_6873 (Medium)

DSC_6875 (Medium)

DSC_6880 (Medium)

DSC_6882 (Medium)

DSC_6885 (Medium)

DSC_6886 (Medium)

DSC_6889 (Medium)

DSC_6891 (Medium)

DSC_6895 (Medium)

DSC_6896 (Medium)

DSC_6899 (Medium)

DSC_6901 (Medium)

DSC_6903 (Medium)

DSC_6904 (Medium)

DSC_6905 (Medium)

DSC_6906 (Medium)

DSC_6909 (Medium)

DSC_6910 (Medium)

DSC_6911 (Medium)

DSC_6914 (Medium)

DSC_6916 (Medium)

DSC_6917 (Medium)

DSC_6919 (Medium)

DSC_6921 (Medium)

DSC_6925 (Medium)

DSC_6927 (Medium)

DSC_6928 (Medium)

DSC_6932 (Medium)

DSC_6933 (Medium)

DSC_6934 (Medium)

DSC_6936 (Medium)

DSC_6938 (Medium)

DSC_6939 (Medium)

DSC_6941 (Medium)

DSC_6942 (Medium)

DSC_6944 (Medium)

DSC_6946 (Medium)

DSC_6947 (Medium)

DSC_6950 (Medium)

DSC_6954 (Medium)

DSC_6955 (Medium)

DSC_6957 (Medium)

DSC_6959 (Medium)

DSC_6961 (Medium)

DSC_6964 (Medium)

DSC_6966 (Medium)

DSC_6967 (Medium)

DSC_6970 (Medium)

DSC_6972 (Medium)

DSC_6975 (Medium)

DSC_6976 (Medium)

DSC_6978 (Medium)

DSC_6980 (Medium)

DSC_6984 (Medium)

IMG-20220412-WA0312

IMG-20220412-WA0313

IMG-20220412-WA0314

IMG-20220412-WA0315

IMG-20220412-WA0316

IMG-20220412-WA0317

IMG-20220412-WA0318

IMG-20220412-WA0319

IMG-20220412-WA0320

IMG-20220412-WA0321

IMG-20220412-WA0322