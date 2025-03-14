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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

Mickey 17 يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

Mickey 17
Mickey 17
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تصدر فيلم "Mickey 17" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 49.2 مليون دولار، جمع منها 24.5 مليونا في الصالات الأمريكية و24.7 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

استنادًا إلى رواية "Mickey 17" الصادرة عام 2022 للكاتب إدوارد أشتون، يقوم روبرت باتينسون ببطولة فيلم الخيال العلمي المثير في دور موظف "قابل للاستبدال" يُدعى ميكي بارنز.

في الرواية، يتم إرسال ميكي في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي. عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته.

Mickey 17 شباك التذاكر الأمريكي