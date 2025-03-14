الدوري السعودي.. الوحدة يفوز على الخليج بمشاركة محمد شريف

تعرض فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف للهزيمة من ضيفه الوحدة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تمكن جونينيو باكونا من هز شباك الخليج مبكرًا في الدقيقة الثانية، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الخليج من التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف للا شيء.

مشاركة محمد شريف في مباراة الخليج ضد الوحدة

ومع بداية الشوط الثاني أجرى دونيس مدرب الخليج تبديلًا بنزول محمد شريف بدلًا من مراد الهوساوي.

ولكن لم تنجح محاولات لاعبي الخليج لتعديل النتيجة، حتى أضاف يوسف الأمين الهدف الثاني لفريق الوحدة في الدقيقة 63.

جلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج، وشارك في الشوط الثاني من اللقاء، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

بذلك، شارك محمد شريف في 15 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

الوحدة يعزز آماله في البقاء

هذا الفوز الثمين، رفع رصيد الوحدة إلى 20 نقطة، متقدمًا إلى المركز 16 في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، ما يعزز آماله في تفادي الهبوط خلال الجولات القادمة، في المقابل تجمد رصيد الخليج عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.