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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في ربع نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة. 

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي. 

 

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