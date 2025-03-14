الأنبا إرميا يشارك في حفــــل السحور السنوي لنقابة الصيادلة

أقامت نقابة صيادلة القاهرة السحور الأول لرمضان هذا العام بحضور لفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية وعلي رأسها معالي الوزير د. علي الغمراوي، وحضور الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأيضا د. عبد الناصر سنجاب رئيس قطاع التطوير الصيدلي بالمجلس الأعلي للجامعات، ود. حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،ود. جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية، ود. علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، د. نيفين جورج عضو لجنة الصحة مجلس الشيوخ د. عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، د. محمود مسلم رئيس لجنة السياحة والثقافة والاثار مجلس الشيوخ، د. رشا اسحق عضو لجنة حقوق الانسان

وأعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة : د. اماني اسامة نائب رئيس جامعة عين شمس، د. رحاب عثمان عميد صيدلة عين شمس د احمد حسن وكيل صيدلة القاهرة، د. ايمن الشافعي رئيس جامعة سان بطرسبرج وكازان ود شيرين عبد المالك نائب رئيس الجامعة، د. جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس، ود احمد ابو السعود عميد صيدلة هليوبوليس، ود ايمن نور الدين عميد الاهرام الكندية

ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة وزملاءنا من النقابة العامة والنقابات الفرعية

حيث ساد الود وروح التعاون السحور الرمضاني لهذا العام

ألقي النائب د. محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ كلمته التي رحب فيها بالحضور جميعا منوها في كلمته بروح التعاون البناء بين نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية التي بثمارها أخيرا في بعض القرارات ومنها قرار 47 الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية.

وفي كلمته أشار معالي الوزير د. علي الغمراوي إلي الطفرة التي حدثت في تطوير صناعة الدواء المصرية وحصول مصر علي مستوي النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية وعمل الهيئة علي مضاعفة تصدير الأدوية المصرية بالتعاون مع جميع الدول لوصول الدواء لكل دول العالم وخاصة أفريقيا مما سيكون له عظيم الأثر في زيادة الدخل من العملة الصعبة.

وأشار الأنبا أرميا في كلمته إلي دور صيادلة مصر البناء والعظيم علي مدار سنوات طويله وإعتزازه بمهنة الصيدلة وروح المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري.

وأشار د. عبد الناصر سنجاب لتطور مهنة الصيدلة في مصر لمواكبة المتغيرات العالمية وفي كلمته أثني دكتور جمال الليثي في كلمته علي الدور الإيجابي الفعال لصيادلة مصر في مخرجات الصحة بشكل عام.