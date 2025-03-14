بعد اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. "تربوي" يحذر من أزمة أخلاقية في المدارس

أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بفتح تحقيق فوري في حادثة تداول مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام يظهر فيه أحد مديري المدارس الثانوية الفنية وهو يعتدي بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس في محافظة البحيرة. وكلف المستشار خيري سعد، رئيس النيابة الإدارية في إيتاي البارود، بالتحقيق السريع في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

في تعليق على الواقعة، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة والخبير التربوي، إن هذه الواقعة تعد بمثابة "جرس إنذار" للمسؤولين، داعيًا إلى إعادة هيكلة النظام التعليمي بشكل شامل.

وأكد أن هذه الحادثة تعكس مجموعة من الأخطاء الكبرى داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن المدير الذي ظهر في الفيديو تعامل مع خطأ الطلاب بشكل غير تربوي وغير مدروس، واعتدى عليهم بطريقة تفتقر للمعايير التربوية.

وأضاف “حجازي”، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": تصرف المدير يمكن أن يكون ناتجًا عن عدم إلمامه الكافي بلائحة الانضباط المدرسي أو عن اقتناعه بأفكار تتعارض مع العقوبات المنصوص عليها. وأكد أن السلوك الذي ظهر في الفيديو غير مقبول تمامًا، مشيرًا إلى أن الأضرار النفسية التي يمكن أن تصيب الطالبات نتيجة لهذا السلوك قد تكون أخطر من الأضرار الجسدية.

وأشار الخبير التربوي إلى أن هذه الحادثة تبرز أزمة تربوية وأخلاقية في مدارسنا، مبرزًا غياب التأثير الحقيقي للتعليم على سلوك الطلاب. كما لفت إلى أن تعليم القيم والتربية الدينية في المدارس بحاجة إلى تطوير عاجل، موضحًا أن المدير قد يكون عاني من هذا النقص في أدوات الإصلاح.

وفي ختام حديثه، دعا “حجازي” المسؤولين إلى دراسة الفيديو بشكل مستفيض، ووضع خطة عاجلة للإصلاح تشمل تأهيل المعلمين للتعامل مع مشكلات الطلاب، وتطوير أساليب التعليم الأخلاقي والانضباط داخل المدارس.

وأثار مقطع الفيديو المتداول على موقع فيسبوك استياء واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر المدير وهو يعتدي على الطالبات بالضرب داخل المدرسة.