بتسجيل رونالدو.. النصر يستعيد توازنه في الدوري السعودي بانتصار على الخلود

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا ثمينًا على ضيفه الخلود بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روش).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر ضد الخلود، ولعب المباراة حتى الدقيقة 61، وظهر غاضبًا بعد استبداله بزميله أيمن يحيى.

مباراة النصر ضد الخلود

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني والكونغولي جون دوران هدفين آخرين في الدقيقتين 26 و41 على التوالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني، شهدت مباراة النصر ضد الخلود حالة طرد، إذ أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نواف بوشل لاعب النصر في الدقيقة 56.

واستغل الخلود النقص العددي في صفوف النصر، ونجح في تقليص الفارق بهدف ذاتي في الدقيقة 72، سجله علي لاجامي زميل رونالدو بالخطأ في مرماه.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 24 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بهذا الفوز، استعاد النصر نغمة الفوز في الدوري السعودي بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام العروبة وتعادل مع الشباب.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المرتبة العاشرة.