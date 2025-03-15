للعام الـ11 على التوالي.. أهالي المطرية يستعدون لإفطارهم الجماعي| شاهد

السبت 15/مارس/2025 - 03:30 ص

تنظم منطقة المطرية في القاهرة، اليوم السبت الموافق 15 رمضان 2025، إفطارها السنوي للمرة الحادية عشرة على التوالي، حيث يستعد الأهالي والسكان بكل حماس؛ لاستقبال أطول مائدة إفطار تجمع سكان المنطقة من داخلها وخارجها، إضافة إلى حضور العديد من الشخصيات العامة الهامة.

إفطار المطرية السنوي

في ظل أجواء رمضانية مفعمة بالروح الاحتفالية، شهدت الشوارع والأحياء في المطرية تحضيرات دقيقة وتنسيقًا مميزًا؛ إذ قام الشباب المحلي بتجديد الواجهة العمرانية برسومات ملونة ورسوم جدارية مبهجة، مع تزيين واجهات البيوت وتعليق الزينة في كل زاوية، ليتحول الحي إلى لوحة فنية تنبض بالحياة. هذا التجديد الحضري لم يقتصر على تحسين المظهر الجمالي فحسب، بل كان رسالة واضحة تعكس الوحدة والتآزر بين سكان المنطقة في هذا الشهر الفضيل.

الذكرى الـ11 لتجمعات جماهيرية مبهجة

ويأتي تنظيم الإفطار السنوي كحدث يجمع مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، حيث يشكل لقاءً جماعيًا يعكس روح المشاركة والتضامن.

ووفقًا لمسؤولين محليين، فإن هذه المناسبة تعتبر منصة للتواصل الاجتماعي وتبادل الفرح والبركة بين أفراد المجتمع، إذ يجد الجميع فرصة للالتقاء وتبادل القصص والذكريات الرمضانية في جو يسوده الألفة والمحبة.

الإفطار السنوي

كما أكد أحد سكان المطرية أن "تنظيم الإفطار السنوي يمثل رمزًا للوحدة والتلاحم بين أبناء المنطقة، وهو حدث ينتظره الجميع بفارغ الصبر ليُضفي على رمضان بهجة لا تضاهى." ولا يقتصر الاحتفال على تناول الإفطار فحسب، بل يمتد إلى سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تساهم في إبراز الهوية المحلية وتعزيز روح الانتماء لدى سكان المطرية.

تغطية إعلامية واسعة

من المتوقع أن يشهد هذا الحدث تغطية إعلامية واسعة، مع توجه وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا التحول المبهج للحي، الذي يُعد مثالًا يحتذى به في تنظيم الفعاليات الاجتماعية والاحتفالية خلال شهر رمضان المبارك.

بهذه المناسبة، تدعو الجهات المنظمة الجميع للمشاركة والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الأصيلة، التي تعكس مدى حرص سكان المطرية على إبراز جمال روح التعاون والاحتفال في أبهى صورها.