السفير المغربي بالقاهرة يقيم إفطارًا رمضانيًا لتعزيز التواصل بين الدبلوماسيين

نظم سفير المملكة المغربية بالقاهرة، السيد محمد أيت أوعلي، إفطاراً رمضانياً جمع نخبة من الدبلوماسيين المغاربة العاملين بالجامعة العربية وموظفي السفارة المغربية، في أجواء دافئة ومليئة بروح الألفة.

وجاءت هذه المبادرة بهدف تعزيز التواصل بين الدبلوماسيين المغاربة الذين يشكلون العمود الفقري للجهود الدبلوماسية المغربية في الخارج.

وتخلل اللقاء تبادل للخبرات والآمال، وسط أجواء رمضانية أصيلة.

وأكد السفير محمد أيت أوعلي، في كلمته، على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية، مشيرًا إلى دورها في بناء جسور الثقة والتعاون بين أعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود السفير في تنظيم هذه الفعالية التي جمعت بين الأصالة والحداثة، مؤكدين أن اللقاء كان فرصة ثمينة لتوطيد العلاقات وتبادل الرؤى بما يخدم المصالح المشتركة.

وتعكس هذه الدعوة حرص المملكة المغربية على تعزيز روح الوحدة والتآخي العربي، ودعم المبادرات التي تبرز قيم التعاون والتضامن بين أبناء الجالية الدبلوماسية المغربية في القاهرة.