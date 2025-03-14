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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

واشنطن تتقدم بمقترح لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

أمريكا
أمريكا
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أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن قدمت اقتراحا يتضمن تضييق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر، أنّ المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، لافتًا، إلى أنّ التمديد المقترح يتيح الوقت لإجراء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأوضح، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى لإتاحة استئناف المساعدات، وستعمل واشنطن على إيجاد حل دائم للصراع عبر تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

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