توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.
واحتفظ فريق يد الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للموسم الثاني على التوالي بعدما توج به في العام الماضي.
البوابة سبورت
الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بالسوبر المصري لكرة اليد
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توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.
توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.