الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بالسوبر المصري لكرة اليد

توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.

واحتفظ فريق يد الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للموسم الثاني على التوالي بعدما توج به في العام الماضي.

