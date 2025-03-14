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السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بالسوبر المصري لكرة اليد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز علي سبورتنج بنتيجة  26-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.
واحتفظ فريق يد الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للموسم الثاني على التوالي بعدما توج به في العام الماضي.
 

فريق يد الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي وسبورتنج