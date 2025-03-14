ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد مطالبة ترامب بإنقاذ حياتهم ..بوتين : على جنود أوكرانيا إعلان الاستسلام

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طلب نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين، مؤكدًا، أنه على السلطات في أوكرانيا إصدار أوامر بالاستسلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه إذا ألقى الجنود الأوكرانيون أسلحتهم وأعلنوا الاستسلام فسنضمن لهم الحياة والمعاملة اللائقة.

الرئيس الروسي أكد أن الحل العسكري لا يزال هو المسار الذي تفضله موسكو، موضحًا أنه من خلال استسلام القوات الأوكرانية يمكن الوصول إلى حل دائم.

كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم التوسط لإنهاء الحرب، وأعرب عن استعداده للتفاوض مع روسيا لتحقيق هذا الهدف.

الحديث بين بوتين وترامب يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الدعوالت الدولية للسلام وسط استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

استمرار العمل الجنود الاوكرانيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات في أوكرانيا العم العمليات العسكرية دونالد ترامب فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب