بعد مطالبة ترامب بإنقاذ حياتهم ..بوتين : على جنود أوكرانيا إعلان الاستسلام

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طلب نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين، مؤكدًا، أنه على السلطات في أوكرانيا إصدار أوامر بالاستسلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه إذا ألقى الجنود الأوكرانيون أسلحتهم وأعلنوا الاستسلام فسنضمن لهم الحياة والمعاملة اللائقة.

الرئيس الروسي أكد أن الحل العسكري لا يزال هو المسار الذي تفضله موسكو، موضحًا أنه من خلال استسلام القوات الأوكرانية يمكن الوصول إلى حل دائم.

كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم التوسط لإنهاء الحرب، وأعرب عن استعداده للتفاوض مع روسيا لتحقيق هذا الهدف.

الحديث بين بوتين وترامب يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الدعوالت الدولية للسلام وسط استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.