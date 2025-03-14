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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بانفجار أنبوبة غاز داخل عيادة طبيب بالبحيرة

حريق البحيرة اليوم
حريق البحيرة اليوم
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شهدت مدينة الدلنجات في البحيرة، اليوم الجمعة، حريق هائل بعيادة طبيب نساء وتوليد ونتج عن ذلك إصابة 3 سيدات بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.

وكان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق داخل عيادة طبيب بحى هندى بمدينة الدلنجات دائرة المركز ووجود مصابين.
إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.
وتبين من المعاينة إنفجار أنبوبة غاز داخل عيادة الدكتور محمد عبدالمقصود خليل  للنساء والتوليد، بحي هندى بجوار جمعية رجال الأعمال بمدينة الدلنجات.

ودفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحادث عن إصابة  كلا من " مروه حسن علي 27 عاما بحروق بالجسم بنسبة  50%، أديبة حسن عليؤ بحروق بالجسم بنسبة  60%  ودينا صلاح معوض 32 عاما بجروح  وحروق بالجسم بنسبة  70%

وحرر المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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