مصرع شخص متأثرًا بإصابته في حريق محل كنافة بالمنصورة

لقى شخص مصرعه متأثرّا بإصابته جراء حادث حريق داخل محل لصناعة الكنافة والقطائف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، أمس مما أسفر عن إصابة 17 بحروق مختلفة، حيث لفظ خالد السيد أحمد صالح، ومقيم قرية المالحة مركز المنصورة وذلك بعد إيداعع بغرفة العناية المركزة بمركز جراحات التجميل والحروق بجامعة المنصورة.

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التعازي والمواساة لأسرة المرحوم ، الذي توفى اليوم، وأكد على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرته، وتوفير جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي للأسرة الكريمة.

ووجه محافظ الدقهلية التضامن الاجتماعي بالانتقال إلى أسرة الفقيد وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

و كلف بصرف المساعدات المادية المقررة لأسرته، وكان المحافظ قد قرر صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المصابين وتابع بنفسه طوال يوم امس ومنذ وقوع حادث الحريق، ورافق المصابين إلى مستشفى الطوارئ ومنها إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة، ومازال يتابع حالات الإصابة حتى مثولهم للشفاء.

يذكر ان من بين المصابين حالتين جرى خروجهم أمس من مستشفى الطوارئ لتماثلهم للشفاء، وحالة تم خروجها بناء على رغبتها، وحالة واحدة غير مستقرة، وباقي 12 من المصابين بحالة ما بين بسيطة ومتوسطة وسيتم خروجهم خلال يومين إلى أسبوع على الأكثر بعد الاطمئنان عليهم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز ،مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ عن حريق هائل بمحل مخبوزات لصناعة الكنافة والقطايف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني الاتوبيس القديم في المنصورة ووجود مصابين .



هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى ش فيمكان البلاغ وجري السيطرة علي النيران التي التهمت محتويات المحل وماكينات صنع الكنافة والقطائف وذلك قبل امتداد النيران الي باقي المحلات المجاورة.

بالفحص تبين اندلاع الحريق بمحل "الصاوي" وإصابة 17 شخصا هم كلا من:"سيف محمد ،12 سنه، و دنا شريف ، 8 سنوات، و ديما شريف ،11 سنه، و هبه علي ،35 سنه،و وليد عبد الخالق ،47 سنه، و محمد احمد ،36سنه، و عبد الحميد محمد ،25 سنه، و حماده ابراهيم ،22سنه، و اميمه محمد ،59 سنه،و فوزية فتحي ،61 سنه، و محمد عبد الرازق ،٤٧ سنه، و احمد سعد ،47 سنه، و محمد طاهر ،38 سنه، و سالي صبحي ،35 سنه، و صفية محمد ،9 سنوات، وفتحي علي 21 سنة".

وجري نقل المصابين إلي مستشفي الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.