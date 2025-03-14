مجدى الجلاد لـ«كلم ربنا»:  علاقتي مع الله ليست مجود دعاء بل حوار مستمر ومباشر

قال الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد إن علاقته مع الله ليست مجرد دعاء، بل حوار مستمر ومباشر، وأحيانًا يجد نفسه يقول له بكل صدق: «طيب، يعني هتسيبني بقى؟»، مضيفا: «كنت أحلم بأن أكون صحفيًا مميزًا، ورغم أن حلمي بأن أكون أحد أفضل الصحفيين في مصر، (مش عايز أبقي غنى ولا فلوس كتيرة لكن طموحاتى فى المهنة)».

وأضاف «الجلاد»، خلال حواره لبرنامج «كلّم ربنا»، على راديو 9090، عن دخوله المجال التليفزيونى، «فوجئت بشاليمار تقترح فكرة برنامج بعنوان (اتنين في اتنين)، وأشارت إلى علاقتي بوائل الإبراشي، لكن رفضتها، وعدت للقاهرة والدي تعافى وعاد إلى المنزل، وأخي شفي تمامًا، ومع كل هذا، وجدت شاليمار ووائل لتقديم البرنامج، وكانت البداية لينجح البرنامج، ثم تلقيت عرضًا من شركة لإعداد برنامج لرمضان التالي، فقررت تقديم برنامج (أنت وضميرك)،

بعد ذلك، جاءت مرحلة تأسيس قناة (سي بي سي)، كانت تلك اللحظة نقطة انطلاق لتوالى الرسائل الربانية التي غيرت مسارك وفتحت لك أبواب الخير.