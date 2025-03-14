بدء الاستعدادات لموسم رابع من مسلسل "Ted Lasso"

أعلن النجم والمنتج جيسون سوديكيس أن الموسم الرابع من المسلسل الشهير “Ted Lasso” قيد الإنتاج، مؤكداً أن الجمهور سيحصل على مزيد من الحلقات من المسلسل الكوميدي المحبوب على Apple TV+.

قال سوديكيس، وهو يمازح المضيفين خلال لقاءه في أحد البرامج الحوارية: "هذا ما نكتبه الآن. نحن نكتب الموسم الرابع. هذا إعلان رسمي، نعم. تيد يدرب فريقاً نسائياً".

دارت أحداث الجزء الجديد حول نادى ريتشموند الصاعد حديثًا الذى يواجه السخرية، حيث إن التوقعات الإعلامية تربطه على نطاق واسع بأنه الأخير فى الدورى الإنجليزى الممتاز. وفي الجزء القادم يذهب نيت (نيك محمد)، للعمل من أجله روبرت (أنتونى هيد) فى وست هام يونايتد.

فى أعقاب رحيل نيت المثير للجدل عن ريتشموند، يتقدم روى كينت «بريت جولدشتاين» كمساعد مدرب، إلى جانب بيرد «بريندان هانت»، وفى هذه الأثناء، بينما يتعامل تيد «جايسون سوديكيس» مع ضغوط العمل، يستمر فى المصارعة مع مشكلاته الشخصية فى الوطن، تركز ريبيكا «هانا وادينغهام» على هزيمة روبرت وكيلى «جونو تمبل» وهى تتولى منصب رئيس العلاقات العامة الخاصة بها، ويبدو أن الأمور تنهار داخل الملعب وخارجه، ولكن فريق لاسو مستعد لتقديم أفضل ما لديه على أى حال.