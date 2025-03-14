 نهاية سعيدة في "الكابتن".. حسام يحقق آخر أمنيات الأرواح ويتزوج سما

أسدل الستار على مسلسل الكابتن في حلقته الأخيرة، حيث تمكن حسام عز الدين (أكرم حسني) من تحقيق آخر أمنية للأرواح العالقة، وهي تحقيق حلم شاكر الطويل (محمد رضوان) بمنح الفنان الشاب عبد الرحمن السعاتي (محمد عبد الرحمن) فرصة البطولة في المسرح. ووسط دعم كبير من كريم (أحمد عبد الوهاب)، سما (آية سماحة)، ورانيا (وئام مجدي)، استطاع حسام إقناع المخرج صبحي (ياسر الطوبجي) بإسناد دور البطولة للسعاتي، ليقدم أداءً استثنائيًا أبهر الجمهور، في حضور نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي.

شهدت الحلقة لحظات مؤثرة، حيث لم يتمالك السعاتي دموعه بعد التصفيق الحاد الذي ناله من الجمهور، مؤكدًا نجاحه في كسر اللعنة التي لاحقته بسبب شاكر الطويل.

ومع انتهاء آخر طلب من الأرواح، طالب عاطف (أحمد الرافعي) كريم بترك زوجته رانيا، لكنه تراجع بعد إقناع كريم له، لينتهي الخلاف بينهما بسلام.

اختُتمت الحلقة بأجواء احتفالية، حيث تزوج حسام عز الدين من سما وسط حضور جميع الأرواح التي شاركته رحلته، ومنهم باكينام (سوسن بدر)، عم باني (سامي مغاوري)، سحر (رحمة أحمد)، شاكر الطويل (محمد رضوان)، عاطف (أحمد الرافعي)، إيهاب (عمر شرقي)، وجدته تيتا أسرار (ميمي جمال)، الذين احتفلوا بزفافه في مشهد مميز جمع بين الفرح والوداع.

يذكر أن مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. ولاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا، متصدرة التريند، وسط إشادات الجمهور والنقاد على حد سواء.