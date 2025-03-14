تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج

في إطار جهودها لجذب مدخرات المصريين في الخارج وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار والودائع الاستثمارية بعملات مختلفة، مع مزايا تنافسية وعوائد مجزية.

شهادات البنك الأهلي المصري بالدولار

🔹 شهادة "الأهلي بلس"

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 7% سنويًا، يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

: 7% سنويًا، يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. الاقتراض بضمان الشهادة: متاح حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى 10 ملايين جنيه، لأغراض استثمارية.

🔹 شهادة "الأهلي فورا"

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 9% سنويًا، يتم صرفه مقدمًا بالجنيه المصري (27% من قيمة الشهادة).

: 9% سنويًا، يتم صرفه مقدمًا بالجنيه المصري (27% من قيمة الشهادة). الاسترداد: يتم استرداد قيمة الشهادة بالكامل بالدولار الأمريكي عند تاريخ الاستحقاق.

شهادات "بلادي" من بنك مصر

العملات المتاحة : الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني.

: الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني. المدة : 1، 3، أو 5 سنوات.

: 1، 3، أو 5 سنوات. الحد الأدنى للشراء : 100 وحدة من العملة المختارة ومضاعفاتها.

: 100 وحدة من العملة المختارة ومضاعفاتها. العائد : ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف كل 6 أشهر.

: ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف كل 6 أشهر. الاسترداد : غير متاح للشهادة ذات مدة سنة قبل تاريخ الاستحقاق، بينما يمكن استرداد الشهادات ذات الـ 3 أو 5 سنوات بعد مرور 6 أو 12 شهرًا على التوالي.

: غير متاح للشهادة ذات مدة سنة قبل تاريخ الاستحقاق، بينما يمكن استرداد الشهادات ذات الـ 3 أو 5 سنوات بعد مرور 6 أو 12 شهرًا على التوالي. مزايا إضافية: يتيح البنك المركزي تحويل قيمة الاستردادات والعوائد إلى الخارج دون قيود.

شهادات الادخار بالدولار من بنك قناة السويس

العملة : الدولار الأمريكي.

: الدولار الأمريكي. المدة : 3 أو 5 سنوات.

: 3 أو 5 سنوات. الحد الأدنى للشراء : 100 دولار أمريكي.

: 100 دولار أمريكي. العائد : ثابت طوال فترة الشهادة.

: ثابت طوال فترة الشهادة. المزايا: توفر دخلًا منتظمًا وخيارات متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين.

شهادات الادخار للمصريين بالخارج من بنك HSBC

العملة : الجنيه المصري.

: الجنيه المصري. المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 20.50% سنويًا، يُصرف شهريًا.

: 20.50% سنويًا، يُصرف شهريًا. التمويل : يتم شراء الشهادة من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري.

: يتم شراء الشهادة من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري. المزايا: إعفاء ضريبي، مع إيداع العائد شهريًا في حساب العميل لدى البنك.

تسهم هذه الشهادات في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، أبرزها: (زيادة تدفقات النقد الأجنبي - دعم المشروعات التنموية - توفير فرص استثمار آمنة - تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي).