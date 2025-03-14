بعد الأسطورة وجعفر العمدة.. محمد سامي مخرج الشارع و"إش إش" تأثيره تجاوز الشاشة

أكد صناع مسلسل" اش اش" أن العمل حقق شعبية واسعة منذ بدء عرضه في رمضان مشيرين خلال بيان صحفى إلى أن نجاحه يرجع لمخرج المسلسل محمد سامى الذى بات يلقبه الجمهور بمخرج الشارع لتفاعل الناس معه وأن تأثيره لم يقتصر على الشاشة فقط، بل امتد إلى عالم المنتجات التجارية، حيث ظهرت بطلة العمل مي عمر على أغلفة عبوات إحدى المنتجات الشهيرة التى تباع في خطوة تعكس مدى تفاعل الجمهور مع المسلسل.

هذه الظاهرة ليست جديدة على الأعمال التي تحقق نجاحًا استثنائيًا، لكنها تثبت مرة أخرى موهبه محمد سامي الدرامية حيث يجعل الجمهور يتفاعل معه ومع اعماله خارج نطاق الشاشة.

قصة "إش إش" وأبطال العمل

تدور أحداث المسلسل حول راقصة أفراح شعبية تعيش في بيئة قاسية، تواجه ضغوطًا من عائلتها التي تستغلها لتحقيق مكاسب شخصية، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية تغير مجرى حياتها.

وتجسد مي عمر شخصية اش اش وسط نخبة من النجوم مثل ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، الراقصة دينا، شيماء سيف، طارق النهري، إدوارد، محمد الشرنوبي، وعصام السقا.

على صعيد آخر يشارك المخرج محمد سامي.. محمد سامى بعمل آخر وهو سيد الناس الذى حقق نسب مشاهدة عاليه وذلك بعد نجاحات اعمال سامى السابقة مثل "الأسطورة"، "البرنس"، و"جعفر العمدة"، يواصل إثبات قدرته على جذب الجمهور بأعمال درامية ذات طابع شعبي قوي هذا العام بمسلسل "سيد الناس".

"سيد الناس" بطولة عمرو سعد، الذي يجسد شخصية "الجارحي"، رجل يواجه تحديات اجتماعية معقدة في إطار مشوق. يشاركه البطولة كل من ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، إنجي المقدم، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.