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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 17 سنة يختتم استعداداته لودية ليبيريا بمشاركة جميع اللاعبين

منتخب الشباب
منتخب الشباب
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اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام ليبيريا غدا بمشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

يلتقي منتخب مصر أمام ليبيريا وديا غدًا السبت، في إطار الاستعدادات لمنافسات  كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 من شهر إبريل المقبل.

يفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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