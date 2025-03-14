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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مفتاح مات".. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس

أحمد مالك و طه دسوقي
أحمد مالك و طه دسوقي
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بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولاد الشمس"، الذي يعرض على قناتي ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بتعرض "مفتاح" (طه دسوقي) للطعن بسكين على يد رجال "ماجد" (محمود حميدة)، وذلك بعد أن فدا حياة "ولعة" أثناء محاولتهم سرقة الملف الذي يدينه.

حاول "ولعة" إنقاذه، ولكن القدر كان أقوى، ليودع "مفتاح" الحياة، وانهار "ولعة" من شدة الحزن، وقام بدفنه، وتذكر اللحظات التي عاشها معه منذ الطفولة وحتى آخر يوم في حياته، شهدت الحلقة تشييع جنازة مفتاح - طه دسوقي، واستعادة "ولعة" لذكرياته معه.

شهدت الحلقة وصول "ولعة"- أحمد مالك لمكان "ماجد" - محمود حميدة بعد هروبه من دار الأيتام، فيقوم بضربه في وجهه، وطلبت "أمينة" من "عبيد" - مينا أبو الدهب الطلاق بعد وفاة "مفتاح"- طه دسوقي.

يشارك في بطولة مسلسل "ولاد الشمس" أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، غادة طلعت، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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