عمرو سلامة يثير الجدل بسبب إسماعيل يس.. الأسوأ في تاريخ السينما المصرية

أثار المخرج عمرو سلامة جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته الأخيرة، في برنامج "ليك لوك" الذي يقدمه الفنان عمر متولي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو سلامة: “المخرج صلاح أبو سيف، مؤسس المدرسة الواقعية بالسينما المصرية over rated أو بمعنى أوضح مبالغ فيه، وفيلم المومياء، الذي نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، والذي يعد من أفضل 100 فيلم مصري”.

وتابع عمرو سلامة: “أما الفنان الراحل إسماعيل ياسين، يعتبر أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية، وألوم نفسي حاليًا على أني كنت بحبه وهو في مرحلة الطفولة، مشيرا إلى أن فؤاد المهندس أفضل منه بمراحل”.

وأكد كل من المخرج عمرو سلامة والفنان عمر متولي، بأن تثير هذه التصريحات حملة غضب واسعة عليهما، لكنه استطرد أن هذا رأيه وله أسبابه الخاصة.