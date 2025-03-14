مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق جون بولتون، إن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة غير واقعى ونؤيد بقاءهم فى القطاع .

وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، موضحا أن الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة.

وتابع: "نقر بالدور المصري الحيوي تجاه الوضع في قطاع غزة".

على صعيد آخر، أشار جون بولتون، إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما بداية حقيقية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة وجيزة بسبب تعليق المساعدات الأمريكية.