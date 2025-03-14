بوتين يدعو القوات الأوكرانية المحاصرة في كورسك إلى الاستسلام ويعد بـ"معاملة كريمة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة الكريمة إذا ألقى أفرادها أسلحتهم واستسلموا.

وقال يوتين - خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أنه يتفهم دعوة الرئيس الأمريكي إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية في معاملة هؤلاء العسكريين.

وأضاف "التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال إعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتحرك، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف بوتين أن الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل قصارى جهدها لاستعادة العلاقات مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي، قد صرح أول أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية التي دخلت كورسك محاصرة بالكامل وتحت السيطرة النارية الكاملة. وشدد على ضرورة معاملة الأسرى بإنسانية، باستثناء من ارتكبوا جرائم ضد المدنيين، والذين يعتبرون إرهابيين. كما أوضح أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم اتفاقية معاملة أسرى الحرب.